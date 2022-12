Rechtszaak tegen macht koning dient volgende week: ‘Spannend of Willem-Alexander verschijnt’

,,Het is spannend of de koning verschijnt om kritische vragen te beantwoorden, of dat hij zich beroept op een bijzonder procesrechtelijk privilege’’, aldus Ewout Jansen, de advocaat van Republiek (voorheen Republikeins Genootschap). Artikel 77 van het wetboek van rechtsvordering schrijft voor dat ‘alle procedures tegen de koning worden voortgezet ten name van een door hem aan te wijzen gemachtigde’.

Jansen: ,,Terwijl iedere andere Nederlander als privépersoon kan worden verzocht in persoon voor de rechter te verschijnen, wordt voor de koning in de wet een uitzondering gemaakt. Dat zouden veel van mijn cliënten ook wel willen. Maar dit is in wezen exact waar onze rechtsgang om draait. De vorst heeft macht en privileges, terwijl hij soms zelf ook als procespartij optreedt. Denk alleen maar aan de rechtszaken die hij aanspant tegen media, als Willem-Alexander vindt dat de privacy van hem en zijn familie in het gedrang komt.’’

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

Republiek-voorzitter Floris Müller kondigde ruim twee jaar geleden op deze site een inzamelingsactie aan om de rechtsgang te kunnen financieren. De zaak waarin naast de koning ook de Staat der Nederlanden gedaagd wordt, staat voor volgende week woensdag op de rol van de rechtbank in Den Haag.

Quote We hebben in Nederland niet de gewenste scheiding van machten Ewout Jansen, advocaat van Republiek Volgens de dagvaarding, die online is te raadplegen, luidt de kernvraag van het geschil: ‘Voldoen rechtszaken waarbij de koning procespartij is, aan de eisen van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens?’ Het wekt geen verbazing dat Jansen en Republiek van oordeel zijn dat dit niet het geval is.

Jansen: ,,We voeren deze zaak in een rechtszaal waarin het portret van de koning aan de muur hangt, door advocaten die hun trouw aan de koning moeten zweren in hun eed. En we treffen een rechter die benoemd is door het staatshoofd, bij koninklijk besluit. Dit wordt allemaal behoorlijk problematisch zodra de koning partij in een gerechtelijk proces wordt, wat dus geregeld voorkomt. Dit is de persoon die wetten moet ondertekenen en dus ook kan blokkeren. Hij is verweven met de rechterlijke en wetgevende macht en daardoor hebben we in ons land niet de gewenste scheiding van de machten, de zogeheten trias politica.’’

Papieren ronde

Voor de behandeling in de rechtbank heeft – zoals gebruikelijk – al een uitwisseling op papier plaatsgevonden tussen de verschillende partijen. Jansen: ,,Dit is de zogeheten papieren ronde. Opvallend daarin is dat de Staat der Nederlanden stelt dat de ondertekening van de wetten door de koning ‘puur symbolisch’ is, maar dat de koning in zijn verweer schreef: ‘Ik laat me niet uit over mijn bevoegdheden’.’’

De advocaat van de koning, Arnold Croiset van Uchelen, was vandaag vanwege ziekte niet bereikbaar voor commentaar.

