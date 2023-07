Rechtszaak tegen Thijs Römer om grensoverschrijdend gedrag tegenover tienermeisjes van start

Twitter

Römer raakte vorig jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 jaar was. De acteur weersprak die beschuldigingen. ‘Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver’, schreef de acteur op Twitter. De vrouw liet later weten spijt te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam die niet terug. Zij is een van de drie vrouwen die aangifte deed tegen de acteur.