Record voor Lion King: hoogste opbrengst ooit voor film in Nederland

Dat heeft distributeur Disney vandaag bekendgemaakt. Op de derde en vierde plek staan Bohemian Rhapsody, de Queen-film uit 2018, en Bond-film Spectre uit 2015 (allebei ruim 20 miljoen euro). Qua bezoekersaantallen staat Lion King inmiddels op de zesde plek van best bezochte films in de Nederlandse bioscopen ooit, met ruim 2,8 miljoen verkochte kaartjes. In dit lijstje moet de leeuwenkoning nog The Guns of Navarone (2,9 miljoen), Gone with the Wind (3,1 miljoen), Turks Fruit (3,3 miljoen), Titanic (3,4 miljoen), Irma la Douce (3,6 miljoen) en The Sound of Music (3,9 miljoen) voor zich dulden.



The Lion King doet het niet alleen in Nederland heel goed. Wereldwijd is de opbrengst van de liveactionfilm binnen acht weken gestegen naar meer dan 1,6 miljard dollar. Hiermee staat de film ook wereldwijd inmiddels in de top 10 van meest succesvolle titels aller tijden. De remake, met de stemmen van onder anderen Beyoncé en Seth Rogen, vertelt het verhaal van leeuwenjong Simba die het op moet nemen tegen zijn boze oom Scar.



De liveaction van The Lion King had de resultaten van het origineel in de Nederlandse bioscopen al snel overtroffen. De digitaal geanimeerde remake had binnen zes weken meer dan 2,574 miljoen mensen weten te trekken. Dit is een paar duizend bezoekers meer dan het origineel, dat in 1995 een groot succes was. Inmiddels staat de teller dus op 2,8 miljoen bezoekers.



Bekijk hieronder de trailer van de nieuwe versie van The Lion King: