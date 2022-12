Recordhouder Guido Weijers: ‘We kunnen 2022 uitlachen, recht in het gezicht’

Dit zijn de elf deelnemers aan het nieuwe seizoen B&B vol liefde

791.000 kijkers zagen gisteravond hoe Art Rooijakkers de nieuwe deelnemers voorstelde van het nieuwe seizoen B&B vol liefde. Nederlandse bed and breakfast-eigenaren, verspreid over Europa en dit seizoen ook buiten Europa, hopen de liefde te vinden in de populaire RTL 4-show. Dit zijn de elf deelnemers.

30 december