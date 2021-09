Red Hot Chili Peppers kondigt wereldtournee aan

De precieze data en landen die de band gaat aandoen, worden later bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de tournee in juni van start gaat. De Amerikaanse band stond in 2016 voor het laatst op een Nederlands podium.

In de video die Red Hot Chili Peppers deelt is bandlid John Frusciante te gast in een fictief nieuwsprogramma. Daarin maakt hij het nieuws wereldkundig, waarop iedereen om hem heen gek wordt van enthousiasme.

Red Hot Chili Peppers werd in 1983 opgericht en bestaat tegenwoordig uit Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith en John Frusciante. De band veranderde in de afgelopen jaren van samenstelling en scoorde grote hits met nummers als Californication, Snows, Otherside en Under the Bridge.

