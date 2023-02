Redactie RTL Nieuws staakt kort na afwijzen loonsverhoging

Het tijdstip staat gelijk aan de 11,5 procent loonsverhoging waar de redactie om heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen. De directie van RTL had een tegenbod van 4 procent gedaan, maar dat werd door de werknemers ‘unaniem afgewezen’, laat Wais Shirbaz van de NVJ weten. Het bod werd volgens de werknemers als ‘niet serieus bestempeld’.

Met de korte werkonderbreking van een kwartier hopen de werknemers ‘een nieuw bod dat recht doet aan de positie van de werknemers en de bedrijfsresultaten van RTL’ af te dwingen. ,,Het is de eerste stap op de escalatieladder”, zegt Shirbaz over de actie. ,,Als de directie bereid is om serieus te onderhandelen, dan gaan we natuurlijk in overleg. Maar zolang daar geen sprake van is, kunnen we niks anders dan een statement maken dat we het er niet mee eens zijn.”

RTL werd dinsdagavond ‘verrast door de aankondiging van de NVJ’. ,,Bovendien wordt gesuggereerd dat een serieus bod van de directie uitblijft. Dit is niet juist. Er zijn verschillende live sessies georganiseerd de komende weken om in gesprek te gaan met de collega’s van het RTL Nieuws’’, laat het bedrijf weten in een reactie. ,,Er is gedurende het hele proces de dialoog gezocht en de intentie is om dat te blijven doen. RTL is een solide werkgever die goed zorgt voor zijn medewerkers. Arbeidsvoorwaarden worden regelmatig getoetst en aangepast aan de marktsituatie. We vinden het dan ook bijzonder teleurstellend dat er naar dit soort maatregelen wordt gegrepen.”

