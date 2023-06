Regisseur Luc Besson definitief niet vervolgd voor verkrachting Belgisch-Nederlandse actrice

De Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy beschuldigde Besson (64) in 2018 van verkrachting. In 2019 besloot het Openbaar Ministerie de regisseur van films als Léon, Lucy en The fifth element niet te vervolgen vanwege een gebrek aan bewijs.

Ook het gerechtshof zag in 2021 af van vervolging en in mei vorig jaar werd dat bevestigd door het hof van beroep in Parijs. Van Roy stapte toen naar het Hof van Cassatie.

