Regisseur over misdaadserie Anoniem: ‘Tijdens mijn werk gaan er altijd liters nepbloed doorheen’

Rechtbank­dra­ma Anatomy of a Fall wint de Gouden Palm van het filmfesti­val in Cannes

Het indringende Franse rechtbankdrama Anatomie d’une Chute (Anatomy of a Fall) won zaterdag de prestigieuze Gouden Palm van het 76ste filmfestival van Cannes. Regisseur Justine Triet (44) kreeg de prijs uit handen van acteerveteraan Jane Fonda (85). Het is pas de derde keer in de geschiedenis van het evenement dat de erkenning gaat naar een vrouw.