Regisseur Polanski (84) weer beschuldigd van verkrachting

De vrouw, Renate Langer die inmiddels 61 is, maakte de aantijging nu pas bekend omdat zij eerst wilde wachten totdat haar ouders waren overleden. In een verklaring liet zij weten dat Polanski ook een tweede verkrachtingspoging deed toen hij haar nadien op een filmset had uitgenodigd.

Langer is de vierde vrouw die Polanski beschuldigt van ongewenste seksuele intimiteiten. De eerste keer dit aan het licht kwam was in 1977 toen hij bekende seks in Los Angeles te hebben gehad met een 13-jarig meisje, Samantha Geimer. Voordat hij veroordeeld kon worden vluchtte de regisseur het land uit. Sindsdien woont hij voornamelijk in Parijs. Hij heeft nooit meer een voet op Amerikaanse bodem gezet.