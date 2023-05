Regisseur Roel Reiné maakt film met Batman-ster Aaron Eckhart

De opnames zijn recent afgerond op Malta. De eerste beelden van de film worden volgende week gepresenteerd op het festival van Cannes.

In de film speelt Eckhart een CIA-moordenaar die plotseling wordt benaderd door zijn dochter, die jarenlang verdwenen was. Zij blijkt voor de Britse geheime dienst MI6 te werken en vertelt haar vader dat de geheime afdeling van de CIA waarvoor hij denkt te werken al jaren is opgeheven.

Eckhart was onder meer te zien als openbaar aanklager Harvey Dent in de succesvolle Batman-film The Dark Knight. Abigail Breslin is onder meer bekend van haar doorbraakrol als lief bakvisje in arthouse-hit Little Miss Sunshine. Acteur Tim Roth, die de derde hoofdrol speelt, was onder meer te zien in de films Reservoir Dogs en Pulp Fiction van Quentin Tarantino.

Eer

Het is een van de grootste filmprojecten die de Nederlander tot nu toe in Hollywood heeft gemaakt. Reiné noemt het ‘een grote eer om met deze acteurs te mogen werken. Zij hebben een diepe emotionele laag aan het verhaal toegevoegd’. Het is nog niet bekend wanneer Classified in de bioscopen te zien is.

De regisseur maakte in Nederland onder anderen de bioscoophit Michiel de Ruyter. Hij won een Gouden Kalf voor zijn filmdebuut The Delivery. In Hollywood heeft hij de afgelopen jaren meerdere series voor de History Channel gemaakt, onder meer over Julius Caesar en George Washington. Ook draaide hij voor de zender een aantal afleveringen van de serie Knightfall, met Star Wars-acteur Mark Hamill.

