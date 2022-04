Regisseur van abortusdrama L’événement: ‘Ik geloof echt dat mijn film meningen kan veranderen’

Tot 1975 was het voor ongewenst zwangere vrouwen in Frankrijk zo goed als onmogelijk een abortus te laten uitvoeren (in Nederland trad de wet overigens pas in 1984 in werking). Om een gevangenisstraf te ontlopen, kon via veel omwegen bij iemand worden aangeklopt voor een alternatieve – lees: primitieve en zéér riskante – operatie om de wens alsnog stiekem in vervulling te laten gaan.