Regisseur woest op NPO: na 2.000 uur werk willen ze serie opeens niet meer

Regisseur Eddy Terstall, onder meer bekend van de speelfilm Simon , heeft op Twitter zijn onvrede geuit over de NPO. De omroeporganisatie liet hem gisteren weten dat ze niet kunnen beloven dat de door hem geschreven serie over Beatrix ook daadwerkelijk wordt gemaakt.

De twee partijen geven allebei een andere lezing over het conflict. Volgens Terstall heeft de NPO de geschreven scripts voor de serie nooit gelezen, maar de NPO meldt dat ze dat wel degelijk hebben gedaan.

Terstall kreeg het slechte nieuws gisteren te horen via Avrotros, die bij het project betrokken is. Vervolgens deed hij op Twitter zijn relaas. Terstall schrijft onder meer dat de NPO hem heeft verteld dat de serie 'niet past in de programmering', ondanks dat de netmanager van de NPO de serie in januari nog 'een schot in de roos' noemde.

De regisseur zegt dat hij door de toezegging van de NPO en Avrotros een half jaar lang niks nieuws heeft kunnen opstarten en dat er meer dan 2.000 werkuren in het script zitten. Frans Klein, directeur televisie van de NPO, vertelt een ander verhaal en meldt dat Terstall gewoon betaald is voor zijn werk. ,,Soms laten we iets verder ontwikkelen, bijvoorbeeld een pilot of een script, om te kijken of iets wel of niet ‘werkt’, zodat we een goede keuze kunnen maken. We begrijpen dat iemand die iets ontwikkelt, hoopt dat dit wordt geplaatst, maar dat lukt niet altijd. Aan de andere kant leidt dit gelukkig vaak ook tot mooie producties.''

"Past niet in programmering" was na half jaar waarin ik dus niets nieuws kon opstarten. Scripts lezen was wel minste geweest.

Historisch

Volgens Klein heeft de NPO gisteren aan Avrotros laten weten dat er een groot aantal programmavoorstellen ligt, onder meer op het gebied van historische series. ,,En bij een groot aanbod is de kans dat je alles kunt uitzenden nu eenmaal kleiner.'' Ook hier verschillen Terstall en de NPO van mening. Terstall zegt dat de serie over Beatrix geen historische serie is, maar dat het familieverhalen zijn met daarin scenes over Beatrix uit de hippietijd, de punktijd, de fortuyntijd en de bankencrisis.

De NPO meldt verder het jammer te vinden dat Terstell zijn toevlucht tot Twitter heeft gezocht. Ze hadden het gesprek over de productie liever direct met hem gevoerd. Onzin, vindt Terstall. ,,Lezen of even met mij bellen zou al helpen."

Avrotros geeft aan nog in gesprek te zijn met de NPO over het al dan niet doorgaan van dit project.