Reistest voor de laatste keer met overstapper Geraldine Kemper

Jack Osbourne viert zestien jaar zonder verslavin­gen

7:44 Het afgelopen jaar was het moeilijkste uit het leven van Jack Osbourne (33). Dat vertelde de voormalige realityster gisteren in een Instagrampost ter gelegenheid van zijn afkickjubileum. Het was precies zestien jaar geleden dat de zoon rocker Ozzy en zijn echtgenote Sharon voor het laatst toegaf aan zijn verslaving.