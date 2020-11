Rel rond Matrix 4: ‘200 mensen op geheim feest dat op filmopname moest lijken’

In de omgeving van Berlijn zijn feesten weliswaar toegestaan, maar met een maximum van 50 personen. Daarnaast moeten ze van te voren worden geregistreerd en goedgekeurd door de autoriteiten. Een woordvoerder van de gemeente, die verantwoordelijk is voor het geven van toestemming, zegt: ,,Er is bij ons geen evenement aangekondigd. Er waren wel discussies tussen de gezondheidsautoriteiten en de studio’s over het voorkomen van verspreiding van het virus tijdens de opnames.”



Bij de gasten van het feest hoorde ook Hollywood-acteur Keanu Reeves, die de rol van Neo speelt in Matrix 4. Hij en zijn partner, de kunstenaar Alexandra Grant, zaten aan een tafel wijn te drinken en vertrokken vroeg in de avond, meldt Bild.



De opnames van Matrix 4 werden in maart onderbroken vanwege het coronavirus, maar werden in augustus weer hervat in Berlijn. De release staat gepland voor december 2021.