Relatie Bram Krikke voorbij: ‘We hadden niet meer die vonk’

Rob de Nijs bereidde zich in revalida­tiekli­niek voor op Belgisch afscheids­con­cert

Ter voorbereiding op het afscheidsconcert dat hij vorige maand voor Belgische fans gaf in Antwerpen, liet Rob de Nijs zich zes weken opnemen in een revalidatiecentrum. In De Telegraaf van maandag vertelt de zanger dat hij dat indien nodig opnieuw doet voor zijn slotconcert in Amsterdam in april.

20 december