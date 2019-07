Relatie Giel Beelen en Nicolien Nusselder is voorbij

,,Ik heb lang gewacht met delen. De pijn van twee mensen die van elkaar houden maar toch besluiten uit elkaar te gaan is beter te verwerken zonder dat veel mensen zich ermee bemoeien”, begint Giel het trieste bericht, bij een foto van hem en Nicolien in gelukkigere tijden. ,,Al sinds lange tijd wonen Nicolien en ik niet meer bij elkaar. Inmiddels hebben we er een weg in gevonden.”

‘We koesteren de mooie tijd’

Volgens Giel blijven hij en de twaalf jaar jongere Nicolien, van oorsprong afkomstig uit het Achterhoekse Hengelo, ‘vrienden voor het leven’. ,,We koesteren de mooie tijd die we samen gehad hebben. En hoewel ik haar nog dagelijks mis weet ik dat het beter is zo.”



De radio-dj viel in 2015 voor Nicolien. Het leeftijdsverschil - dat bij zijn vorige liefde, de dertien jaar jongere, Guillia Wolthuis nog voor ophef zorgde - was volgens Giel geen enkel probleem.



,,Ze is geestelijk veel ouder dan ik, dat heft elkaar meer dan op”, zei hij in Van der Vorst ziet sterren over Nicolien.