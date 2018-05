'Relatie Selena Gomez en Justin Bieber weer gestrand'

,,Selena begon het grotere plaatje te zien wat betreft hun relatie. Ze moest een keuze maken: is mijn geluk, en de instemming van mijn familie en vrienden, het meest belangrijk of telt alleen het samenzijn met Justin, waarmee niemand uit haar omgeving het eens was. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft ze de beste beslissing voor haarzelf gemaakt," aldus een ingewijde tegen het magazine.



,,Uiteraard zijn haar familie en vrienden heel blij dat ze hiervoor heeft gekozen, want ze waren allemaal niet erg blij met de terugkeer van Justin. Selena voelt zich sterker dan ooit en kijkt uit naar het volgende hoofdstuk in haar leven."