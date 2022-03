Release The Batman en Morbius in Rusland tot nader order uitgesteld

De inval van Rusland in Oekraïne heeft opnieuw gevolgen voor de filmindustrie. Nadat eerder Pixar al aankondigde de release van de film Turning Red uit te stellen, volgt nu ook Warner Bros. De filmmaatschappij heeft het uitbrengen van de langverwachte film The Batman , met Robert Pattinson en Zoë Kravitz in de hoofdrollen, tot nader order uitgesteld.

De film zou op 3 maart in première gaan in Rusland, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. ,,Vanwege de humanitaire crisis in Oekraïne heeft WarnerMedia besloten de film niet te releasen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en bepalen op een later moment of we de film alsnog in Rusland uitbrengen. Waar wij nu op hopen is een snelle en vreedzame oplossing voor deze tragedie,” luidt het statement van Warner Bros.

Het niet uitbrengen van The Batman in Rusland kost de filmmaatschappij miljoenen euro’s, maar dat zegt het bedrijf er voor over te hebben gezien de huidige toestand.

Ook de Marvel-film Morbius , met Jared Leto in de hoofdrol, is voorlopig niet te zien in de Russische bioscopen. ,,Gezien de aanhoudende militaire acties in Oekraïne en de daaruit voortkomende onzekerheid en de humanitaire crisis die zich in die regio ontvouwt, zullen we onze geplande bioscoopreleases in Rusland pauzeren, inclusief de aanstaande release van Morbius”, laat een woordvoerder van Sony weten. ,,Onze gedachten en gebeden zijn bij iedereen die getroffen is en we hopen dat deze crisis snel wordt opgelost.”

De vampierfilm Morbius, met in de hoofdrollen Leto, Michael Keaton en Matt Smith, stond voor later deze maand op de planning. Volgens filmsite IMDB zou de film als eerste te zien zijn in Rusland. Eerder liet Pixar weten de release van de film Turning Red uit te stellen.

