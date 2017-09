Relletje Heel Holland Bakt: meesterbakker Gwenn kopieert meloentaart

Gwenn bakte de knalgroene taart voor zijn vader, die in Frankrijk is geboren maar opgroeide in Nederland. ,,Hij was fan van Joep Meloen'', legde de thuisbakker een glimlachende André van Duin - die in 1981 in de huid van Meloen kroop in de gelijknamige film - uit. ,,Het waren zo ongeveer zijn eerste woorden: 'Ik ben Joep Meloen'. Met een fout Frans accent.''

'Rel in wording'

Op Twitter wordt inmiddels volop gediscussieerd over de 'plagiaat-taart'. ,,Met zijn 'ode aan zijn vader'. Joep Meloen, niks ervan!'' en ,,De eerste #hhb #heelhollandbakt rel in wording vermoed ik'', klinkt het. Precies dezelfde taart werd al eens gemaakt door de Britse deelnemer Flo. Ook in The Great British Bake Off scoorde de lekkernij, met een rode vulling, veel punten. ,,Als je dit bij de groenteboer ziet liggen, zou je denken dat het een echte watermeloen is'', oordeelde jurylid Prue Leith.



Omroep Max noemt het gebakkelei 'komkommernieuws'. ,,De Joep’s Meloentaart van Gwenn is een variant op de Watermelon Velvet Cake. Recepten voor dit baksel worden miljoenen keren bekeken op Youtube en het is inmiddels een moderne klassieker geworden'', stelt de zender in een reactie. ,,Bij de spektakelstuk-opdracht mogen de kandidaten een recept gebruiken om zich te laten inspireren. Waar dat recept vandaan komt - YouTube, een receptenboek of een geheim familierecept - maakt niets uit. De thuisbakker geeft zijn eigen twist aan het recept en wordt beoordeeld op smaak en uitvoering.''



De zender bevestigt dat de meloentaart ook in The Great British Bake Off is gemaakt. ,,Net als appeltaart overigens, soezen en worteltjestaart, en zo kunnen we nog wel even doorbakken.''