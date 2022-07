Remco Campert (1929-2022) bracht lichtheid in de Nederlandse literatuur

Schrijver en dichter Remco Campert (92) overleden

Schrijver en dichter Remco Campert is zondag- op maandagnacht op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat meldt zijn uitgeverij De Bezige Bij namens de familie. Campert kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk (1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg.

11:24