René Froger staat na bijna 25 jaar weer hoog in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 9 oktober. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 15 stijgers en 17 zakkers.

36 (--) GEEF JE HART NIET ZOMAAR WEG- Racoon

Tot halverwege december is Racoon op tournee langs de theaters en poppodia van ons land voordat ze op 2 april volgend jaar voor het eerst een concert geven in Ahoy, Rotterdam. Ondertussen verscheen vorige week het eerste Nederlandstalige album van de Zeeuwse band, Spijt Is Iets Voor Later. Van dat album wisten Het Is Al Laat Toch, De Echte Vent en Hee Joh Jip al in de Top 40 te komen. Geef Je Hart Niet Zomaar Weg is voor Racoon de 17e Top 40-hit en deze week is die track nieuw op nummer 36.

17 (--) LOVE NWANTITI (AH AH AH)- CKay

Love Nwantiti betekent zoveel als Small Love. 45 jaar geleden was het al de titel van een nummer van Nelly Uchendo. Veel overeenkomst met dat nummer is er niet behalve dan dat CKay ook afkomstig is uit Nigeria. In 2019 zette hij het nummer op zijn album CKay The First. Inmiddels is die versie alleen al op Spotify 64 miljoen keer aangeklikt. Alle remixen die er sindsdien zijn gemaakt trekken dat aantal omhoog naar 200 miljoen streams. En dan heb je, vooral ook dankzij TikTok, een wereldhit. CKay is de hoogste nieuwe in de Top 40 op nummer 17.

5 ( 7) BON GEPAKT- Donnie feat. René Froger

Deze week brengen Donnie en René Froger met Bon Gepakt weer een Nederlandstalige track bij de beste 5 van ons land. Voor René Froger is het al een behoorlijke tijd geleden dat hij een top 5-hit scoorde. Dat deed hij bijna 25 jaar geleden voor het laatst toen hij met In Dreams drie weken op nummer 3 stond. Inmiddels is de zanger 13 hits verder en met de hulp van Donnie scoort hij deze week, op nummer 5, zijn zesde top 5-hit. Ook is hij één van de twee 60-plussers in de top 5 want Elton John klimt naar nummer 4 met Cold Heart. Nooit eerder stonden er tegelijkertijd twee 60-plussers in de top 5.

1 ( 1) STAY- The Kid Laroi & Justin Bieber

Deze week staat de top 3 stil met Pepas van Farruko opnieuw op nummer 3 en Bad Habits van Ed Sheeran voor de zevende keer op nummer 2. The Kid Laroi en Justin Bieber hebben met Stay voor de zesde week de populairste hit van ons land in handen.

