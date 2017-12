René van der Gijp: Het zal me een zorg zijn of ik homofoob word genoemd

Aandachtsjunk

Collega Derksen begrijpt naar eigen zeggen best dat de grappen in het programma soms niet leuk of zelfs verkeerd zijn. Maar typeringen als racistisch, seksistisch en homofoob gaan de vileine voetbalanalist te ver. ,,Ze kan geen enkel voorbeeld geven'', zei hij over Sunny Bergman, volgens hem een 'aandachtsjunk'. De beschuldigingen vindt Derksen daarom ongegronde smaad en laster. Maar de hele affaire interesseert hem te weinig om een rechtszaak aan te spannen. Johan noemde Bergman en Simons 'hysterische dametjes' die 'zichzelf iets te serieus nemen'. Hun uitlatingen vindt hij hypocriet. ,,Je kunt alles wat je hier zegt verkeerd uitleggen. De dametjes willen maar één ding: weer bij De Wereld Draait Door en Jinek zitten, in de slachtofferrol. Ze realiseren zich niet dat ze daar in dat grachtengordeltje zitten te lullen, terwijl in de provincie niemand zich er druk om maakt en niemand ze serieus neemt.''

Voetbalhumor

Volgens Derksen begrijpen vrouwen als Bergman en Simons het voetbalkantine-achtige karakter van de show niet. ,,We gaan er vanuit dat de kijker zo volwassen is dat hij satire kan onderscheiden van een serieuze mededeling'', zei de journalist. ,,Die dames zijn niet opgegroeid in de voetbalhumor. Wij wel en onze kijkers ook. Eigenlijk zeggen ze dat die 700.000 mensen die op maandag naar ons kijken ook homofoob en racist zijn. Want niemand van onze kijkers heeft ooit één geluid gegeven dat ze niet tevreden zijn.'' Voetbal Inside gaat nu zijn winterstop in, maar Derksen betwijfelt niet of de show volgend jaar terugkeert. ,,Wij overwinnen alle stormen.''

Boycot

Sponsoren in gesprek

RTL kon zich niet vinden in de kritiek en benadrukte dat het uitspreken van meningen juist de kracht is van het populaire sportprogramma. ,,Ook als die mening ongenuanceerd, lomp of controversieel is'', aldus de grootste commerciële zendergroep van Nederland.



Desalniettemin gingen de drie hoofdsponsors van Voetbal Inside dezelfde dag nog in gesprek met RTL, omdat ze de homofobe uitspraken afkeuren. ,,Wij keuren geen enkele boodschap goed die mensen kan raken vanwege hun huidskleur, gender, denkbeelden of seksuele oriëntatie'', liet scheermesjesproducent Gillette Europe weten.



De tweede sponsor Toto, onderdeel van de Nederlandse Loterij, heeft eveneens zijn zorgen geuit bij RTL. ,,We vinden dat er recht op vrijheid van meningsuiting moet zijn in Nederland, maar dat ontneemt een programma als VI niet de verantwoordelijk om de inhoud ervan te bewaken.'' Ook Heineken, de producent van Amstel-bier, zei zich niet te willen bemoeien met de inhoud van de show. ,,Maar we moeten ons altijd blijven afvragen of de inhoud van een gesponsord programma past bij de waarden van ons merk.''