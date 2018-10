René van Kooten: Men zag Evita puur als een corrupt, opportunistisch wijf

Naast de voetbalgoden Maradona en Messi zijn Eva Perón en Che Guevara wereldwijd waarschijnlijk de bekendste Argentijnen. Zij de vrouw van lage komaf die zich naar de politieke top in Buenos Aires worstelde en die als first lady rond 1950 misschien wel machtiger was dan haar man, president Juan Perón. Hij de revolutionair die als ‘ambassadeur’ van de Cubaanse revolutie van Fidel Castro in 1967 in Bolivia werd vermoord.

In het echte leven hebben de twee tijdgenoten elkaar nooit gesproken, maar in de musical Evita van componist Andrew Lloyd Webber en schrijver Tim Rice staan ze lijnrecht tegenover elkaar op het podium. In de nieuwe versie van die musical, die morgen in Carré in première gaat, speelt René van Kooten de luis in de pels van de overambitieuze Evita.