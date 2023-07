Renée de Gruijl toegevoegd aan cast musical De Tocht

,,Ik ben trots dat ik in De Tocht mag meespelen. Het is een fantastische productie waar ontzettend veel bij komt kijken”, zegt De Gruijl, die de komende weken nog te zien is in de musical De Mol en de Paradijsvogel in het DeLaMar Theater in Amsterdam. ,,Alleen al de immense ijsvloer is bijzonder. Ik verheug me op de samenwerking met iedereen.”