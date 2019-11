Renée Zellweger krijgt filmprijs voor rol van Judy

Fien Vermeulen herstelde van kanker: Dankbaar voor alle dagen die ik heb

12:56 Fien Vermeulen (28) staat vandaag stil bij de woelige tijd waarin ze kanker had. De Qmusic-nieuwslezeres en Expeditie Robinson-deelneemster is nu 6,5 jaar schoon. ,,Vandaag neem ik een moment voor verdriet om wat is geweest en dankbaarheid voor alle dagen die ik heb.”