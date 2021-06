Renze Klamer dankbaar voor steunreacties na onverwacht vertrek De Vooravond

‘Ik heb nog lang niet alles kunnen lezen, en het gaat sowieso niet lukken om overal op te antwoorden, maar wow, dit doet me heel erg goed’, schrijft Klamer, die overigens pas een dag nadat het nieuws naar buiten kwam zelf te horen kreeg dat hij moest vertrekken. ‘Dank voor al die duizenden reacties, berichtjes, mailtjes en tweets. It helps’.

Urgentie

De reden voor het vertrek van Klamer en Ekiz was directeur Content BNNVara Gert-Jan Hox, dat de Vooravond de ‘urgentie miste die ze zochten’. ,,Na twee seizoenen hebben we besloten te stoppen met de presentatie door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Zij zijn als duo met elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven. Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken.”