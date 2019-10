Renze Klamer en Pearl Jozefzoon gaan scheiden

,,Dat is niet zoals we hoopten dat het zou gaan, en dat doen pijn", schrijft Klamer namens het koppel. ,,Samen blijven we de ouders van twee prachtige kinderen, en we gaan er alles aan doen om hen te geven wat ze nodig hebben." Het stel geeft verder geen toelichting op de mededeling.



Het tweetal leerde elkaar kennen in de voorbereidingen op de EO Jongerendag in 2011. Pearl, die tweede werd bij de eerste editie van The Voice of Holland, trad daar op als zangeres terwijl Klamer de dag mede presenteerde. Vervolgens kwamen ze weer met elkaar in contact via Twitter, waar Renze haar uitnodigde voor een date.



Het tweetal trad in 2014 in het huwelijk. Zij kregen in 2015 een dochter, Naomi. In januari kregen zij een tweede kind, Ezra Samuel.