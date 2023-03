Renze Klamer gaat avonturenprogramma presenteren van makers De verraders

André Hazes verduide­lijkt nieuwe vorm relatie met Monique Westenberg: ‘Ieder ons eigen plekje’

André Hazes is erg blij met de vorm die hij heeft gevonden voor zijn relatie met Monique Westenberg. Dat vertelt hij voor de camera van RTL Boulevard. ‘We zijn heel goede ouders voor Dré en we hoeven niet iets meer. Het is goed zo’.