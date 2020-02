Renze Klamer: Ik leefde volgens het christelijke boekje

,,Ik werkte niet aan een heel concrete droom, maar ik ben wel extreem nieuwsgierig van aard’’, vertelt Renze Klamer (30) die de afgelopen jaren door meerdere kranten werd uitgeroepen tot een van dé nieuwe talenten in radio- en televisieland. ,,Ik denk vaak: gewoon eens proberen dit, kijken waar het me heen brengt. En ach, presenteren voor de klas lag me altijd wel.’’



Het kan snel gaan. Zo werk je tijdens een economische studie op de communicatieafdeling van de EO en zo presenteer je van maandag tot en met donderdag het journalistieke programma De Nieuws BV op NPO Radio 1. In de tussenliggende periode deed Klamer nog talloze andere klussen, waaronder de talkshow Na Het Nieuws op themakanaal NPO 1 Extra.



Volgende halte: een heuse late-latenightshow van BNNVARA op vrijdagavond. ,,Na Jinek, Pauw en nu Op1 zit in het programmaschema, waar altijd een herhaling werd uitgezonden, best nog een fors potentieel kijkerspubliek. ‘Nou, kom maar met een idee dan’, klonk het. Ik hou wel van het spelletje om iets voor elkaar te krijgen.’’



Laat Op Vrijdag moet – Klamer kan het niet vaak genoeg benadrukken – vooral níet leunen op de actualiteit. ,,Typisch Nederlands: we zijn geïndoctrineerd met de gedachte dat voor alles een aanleiding moet zijn, het liefst een haakje met het nieuws van de dag. In elk willekeurig ander land nodigen ze ook mensen uit die gewoon interessant zijn en leuke verhalen kunnen vertellen. Misschien zit het haar van een bekendheid ineens heel anders en schuilt daar een geweldige anekdote achter.’’