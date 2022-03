Renze Klamer krijgt eigen talkshow RTL: ‘Fijne is dat ik word gezien als maker en niet als uitvoerend poppetje’

PowNed volgt jonge voetbalma­ke­laars in nieuw NPO 3-programma

Er wordt erg veel geld verdiend in de voetbalwereld. In 2020 betaalde Ajax nog dik 33 miljoen euro aan zaakwaarnemers en tussenpersonen. In het PowNed-programma ‘Next Gen: Voetbalmakelaars’ volgt Jeroen Holtrop jonge zaakwaarnemers die er alles aan doen om te slagen in de voetballerij.

21 maart