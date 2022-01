Renze Klamer vervangt Humberto Tan op de radio

,,Een eer”, noemt Renze Klamer het, nu hij vier weken lang zijn ‘eigen’ programma heeft. ,,Dat moet je een beetje relativeren, hoor, want het is een interimpje, maar wel ontzettend leuk. Ik mag in principe mijn eigen invulling aan dit programma geven. Er is wel iemand die meekijkt, we hebben een klein team, dus ideeën van anderen zijn ook welkom, maar in principe heb ik een flinke vinger in de pap.”

Het programma wordt ‘een mix van boeiende verhalen, muziek en actualiteit’. De ideeën worden deze week ontvouwd. ,,We zijn net begonnen. Er is nog niets in ijzer gegoten. Mensen moeten nog dingen toezeggen. Ik ben sowieso fan van live muziek, dus er zijn wel muzikanten die ik goed vind en graag langs zie komen. Van Judy Blank ben ik bijvoorbeeld heel erg fan. Ik denk dat Douwe Bob misschien ook komt. Lakshmi vind ik leuk. Ik kan dus mijn persoonlijke smaak er ook in stoppen, maar het moet een goede mix zijn. Met muziek, actualiteit, politiek.”

Honneurs

Renze Klamer presenteerde van 2016 tot 2018 samen met Robbert Meeder het doordeweekse EO-avondprogramma Langs de Lijn En Omstreken. Hij neemt vanaf het najaar van 2021 tijdelijk de honneurs waar van Suzanne Bosman bij EenVandaag op de radio. ,,Ook een eer, maar dat programma is iets meer redactie gestuurd. Op vrijdagmiddag heb ik meer vrijheid. Een beetje mijn eigen feestje. Het jaar begint leuk.”



Of en wanneer Renze Klamer terugkeert op televisie kon hij niet zeggen. De presentator moest vorige zomer plotseling stoppen met De Vooravond, de opvolger van De Wereld Draait Door die hij samen met Fidan Ekiz presenteerde namens BNNVara. Het duo verkeerde in de veronderstelling dat zij gewoon een derde seizoen mochten maken, maar achter hun rug besliste BNNVara anders. Klamer en Ekiz kregen aan het einde van het kalenderjaar bij de AD Media Prijzen een bijzondere award: de Vooral Dóórgaan-prijs vanwege de wijze waarop hun programma De Vooravond van hen af werd gepakt. ,,Was het kut? Jazeker! Maar je moet kiezen: wil je een cynisch mens worden of doorgaan? Liever dat laatste!” zei Klamer. ,,Dit wordt echt heel erg op prijs gesteld."

