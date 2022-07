RENZE sluit eerste week af met 553.000 kijkers

De meeste mensen schakelden vrijdagavond in voor het NOS Journaal van 20.00 uur, namelijk 1,7 miljoen. De Avondetappe op NPO 1 was daarnaast het enige programma dat (iets) over de miljoen kijkers ging. Verder was er primetime de meeste aandacht voor Droomhuis gezocht op NPO 1, daar keken gemiddeld 959.000 mensen naar. Het RTL 4-programma Blow Up wist 655.000 kijkers te trekken en voor het programma I Want Your Song op SBS6 schakelden 412.000 kijkers in.