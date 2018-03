Reportages tonen voorbereidingen The Passion

Stiefdochter Ben Saunders wil The Voice Kids winnen

20:07 Nikia Engels-Saunders, de 10-jarige stiefdochter van Ben Saunders, wil haar vader achterna. De tiener waagt zich morgen in The Voice Kids aan de blind auditions, in de hoop dat ze de talentenjacht voor kinderen zal winnen. Ben won in 2010 de eerste editie van The Voice of Holland.