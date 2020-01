Reuring rond de RadioRing: ‘Het draait nu allemaal om iemands populariteit’

VIDEO Vuurdoop voor presenta­tie­trio Songfesti­val bij loting halve finales: ‘Douze points’

28 januari Vanmiddag was de loting voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het evenement was online live te volgen en gold meteen als vuurdoop voor het presentatietrio Jan Smit, Edsilia Rombley en Chantal Janzen. Algemene indruk bij de kijker: dat komt wel goed straks in mei. Alleen de ‘wilde coupe’ van Jan Smit leidde even tot hilariteit.