Rianne geeft update over zieke Boer Jan: ‘Het gaat niet goed met hem’

,,Het gaat niet goed met Jan”, vertelt Rianne aan een verslaggever van de krant. ,,,Het komt weer goed, dat is zeker. Maar we weten nog niet hoe lang dat precies gaat duren.” Na de diagnose Guillain-Barré, een spierziekte die binnen een dag kan ontstaan, sloeg de behandeling niet aan. Volgens Rianne duurt de heftige beginfase van de ziekte zo'n vier werken.

Wat is Guillain-Barré? Het Guillain-Barré syndroom is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel: de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen en de gevoelszenuwen die van de huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan, schrijft Spierziekten Nederland. Mensen met het syndroom, dat kan ontstaan door een onschuldige verkoudheid, hebben vaak last van spierzwakte, verlamming en gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid en tintelingen. De ernst van de ziekte varieert van lichte verschijnselen tot een tijdelijke volledige verlamming waarbij ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd kunnen raken. De meeste patiënten herstellen weer.

De boer, bekend van Boer Zoekt Vrouw, was al wel even in het revalidatiecentrum, maar moest toch weer terug naar het ziekenhuis. Hij heeft nog altijd problemen met praten, omdat hij weinig lucht heeft. ,,Daarom belt hij ook niet meer, alleen ‘s avonds even met mij.”