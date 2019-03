Ricardo Vol brengt ode aan overleden vrouw: ‘Voor altijd mijn grote liefde’

Het overlijden van Isolde Vol blijft een zwarte dag in de geschiedenis van het gezin. Ricardo Vol mag dan wel de liefde opnieuw hebben gevonden bij Janine Aarts, vergeten zal hij zijn vrouw nooit en te nimmer. De moeder van zijn drie dochters Lisa, Amy en Shelley zou vandaag vijftig kaarsjes mogen uitblazen. Een moment om terug te denken aan hun bijzondere tijd samen. ‘In de tijd dat ik deze foto van je maakte, dachten we dat je met zo’n leeftijd op de helft van je leven zou zitten', schrijft Ricardo op Instagram. ‘Zo onbezorgd en positief stonden we er altijd in en hadden we nooit kunnen bedenken hoe anders het zou zijn, vandaag. Jouw geboortedag.’ Hij vervolgt: ‘Ik mis je, heel erg. Maar voor altijd mijn grote liefde.’

Knuffels en kusjes

Ook dochters Amy en Shelley delen een emotioneel verhaal met hun fans over hun moeder. Zo schrijft Amy: ‘Het gemis is onbeschrijfelijk en op zo’n dag als vandaag is het toch een extra steek in het hart. In mijn hoofd haal ik aardbeien gebakjes voor je, zet ik Disney-films op en blaas een feesttoeter in je gezicht zodat je lacht van oor tot oor (naast de ontelbare knuffels en kusjes natuurlijk).’ De 23-jarige zangeres gaat vandaag dan ook iets doen wat haar moeder het liefste deed: dansen. ‘Met jou in mijn hart en een onzichtbaar feesthoedje op blaas ik een extra kusje naar boven.’



Shelley (23) zou er álles voor over hebben om haar moeder nog een keer te overladen met knuffels en kusjes. Ze schrijft dat Isolde het ouder worden juist omarmde, in plaats van er tegenaan te hikken. ‘Helaas zijn jou de jaren niet meer gegeven. En hoe dankbaar ik ook ben voor iedere dag, het is er altijd 1 teveel, zonder jou.’