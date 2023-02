Richard de Mos heeft de vernederende grillpartij bij Khalid volledig aan zichzelf te wijten

Tv-actie voor slachtof­fers aardbeving woensdag alleen via NPO 1 te volgen

De NPO, RTL en Talpa maken volgende week woensdag op de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije een gezamenlijk programma. Deze wordt in tegenstelling tot de vorige tv-actie alleen op NPO 1 uitgezonden. In Beeld & Geluid in Hilversum wordt een belpanel met BN’ers opgezet.

8 februari