Richard Groenendijk wordt quizmaster op NPO 1

In de eerste ronde krijgen de kandidaten vragen over een zelfgekozen expertise, zoals bijvoorbeeld Formule 1 of Europese vlinders. Daarna krijgen de deelnemers vragen over het tegenovergestelde van hun specialisme. Nadat er een kandidaat is afgevallen presenteert Richard op geheel eigen wijze zijn eigen ronde met meerkeuzevragen over een onderwerp dat hij heeft bedacht. Tot slot volgt nog een snelle ronde met algemene vragen.