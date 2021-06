Rick Brandsteder en Geraldine Kemper nieuwe gezichten bij Five Days Inside

De documentaireserie Five Days Inside , waarbij bekende Nederlanders vijf dagen lang meedraaien in een zorginstelling of op een andere bijzondere plek, krijgt twee nieuwe gezichten. Rick Brandsteder en Geraldine Kemper gaan het nieuwe seizoen presenteren, samen met Natasja Froger die zich al eerder bij het programma aansloot. Five Days Inside is vanaf dinsdag 31 augustus te zien bij RTL5.

De drie presentatoren draaien vijf dagen onafgebroken mee op werkplekken waar normaalgesproken de deuren gesloten blijven. Zo geven zij onder andere een inkijkje in een kinderhospice, een epilepsiecentrum en op een booreiland.

Rick Brandsteder zal vijf dagen intern gaan in een instelling voor mensen met angststoornissen en dwangneuroses. Zelf heeft hij naar eigen zeggen ook last van dwangmatige handelingen. ,,Maar dan in een lichte vorm. In de auto moet de volumeknop bijvoorbeeld per se op 20, 25 of 30 staan en niet ergens daar tussenin. Als dat wel gebeurt, gaat het niet goed met me.” Inmiddels is Brandsteder van zijn tic af. ,,Mijn broer had me door en zette expres het knopje steeds verkeerd. Dat hielp. Maar als angsten of dwangneuroses je leven gaan beheersen, is dat heel heftig. Denk aan iemand die angst heeft om te stikken in zijn slaap en 's avonds niet naar bed durft. Ik ben niet alleen benieuwd naar de verhalen van de patiënten, maar ook van de deskundigen.”



Voor Brandsteder is deze documentaireserie Five Days Inside een nieuw genre. Eerder presenteerde hij The Bachelorette, Temptation Island en Wie is de chef? ,,Het is zo fascinerend om in een wereld te stappen, waar niet iedereen naar binnen mag. Ik voel me bevoorrecht. Ik denk niet eens dat je het ‘presenteren’ kunt noemen, maar eerder ‘ondergaan’. Het is een droom die uitkomt.”

Five Days Inside kwam in 2018 voor het eerst op televisie, toen nog gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. Twee seizoenen en een Gouden Televizierring verder gaf Van Erven Dorens het stokje over aan presentatoren Natasja Froger, Angela Groothuizen en Caroline Tensen. In het nieuwe, vierde seizoen dat in augustus wordt uitgezonden is er opnieuw een wisseling van de wacht.

Geraldine Kemper, een van de nieuwe presentatoren, zal zich onderdompelen in een mannenwereld. Zij gaat per helikopter naar een booreiland en zal daar vijf dagen en nachten blijven. Ook draait zij mee in een epilepsiecentrum.



Collega Natasja Froger gaat intern bij een kinderhospice en een afdeling neonatologie (de zorg voor zieke of vroeggeboren baby’s). Recent bezocht zij een opvanghuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Daar maakten de verhalen zo’n diepe indruk op haar dat Froger en de cameraploeg nazorg nodig hadden. ,,We hebben voor het eerst in mijn leven nazorg gekregen en veel met elkaar gepraat. De verhalen die ik van jonge mensen, met name vrouwen, hoorde waren soms te gruwelijk voor woorden. Ik voelde tegelijkertijd: dit moet ik Nederland laten zien. Wat kunnen we elkaar toch veel leed aandoen.”

Five Days Inside, vanaf 31 augustus, 20.30 uur op RTL5.

