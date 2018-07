'Ridge Forrester' uit eigen band Player gegooid

Ondanks de acteercarrière is de band altijd blijven bestaan. Aan De Telegraaf legt hij uit waarom hij de band moest verlaten. ,,Peter en ik zijn veertig jaar vrienden en bandleden geweest, maar ineens wilde hij zonder mij verder. Hij deelde me mee dat ik niet meer welkom was bij Player, alles was voortaan van hem. Zo werkt dat natuurlijk niet, het laatste woord is hier ook nog niet over gezegd. Ik ben er tegen wil en dank uitgeschopt. Het voelt verschrikkelijk om zo verraden te worden door iemand die in beslag wordt genomen door hebzucht en jaloezie. Ik heb ontzettend veel voor Peter gedaan en hem altijd als een echte vriend behandeld. Dit voelt als een mes in mijn rug.''



Bij de pakken neerzitten doet Moss niet. Hij gaat solo verder en tourt na de zomer langs podia in Nederland en België met Ronn Moss & Friends. Oud-Player bandmaat Jawn Star en een aantal Belgische muzikanten ondersteunen hem daarin. ,,We brengen covers van mijn lievelingsliedjes, maar ook veel eigen geschreven nummers,'' belooft Moss.