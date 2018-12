Rihanna eert aan kanker overleden fan

,,Deze kerst hebben we een prachtige ziel verloren die een baken van kracht voor ons allemaal was. De meeste tijd van onze vriendschap bracht ze door in het ziekenhuis of bij de dokter. Deze foto is een paar maanden geleden gemaakt, toen ze me vertelde dat de kanker terug was. Ik vergeet nooit de angst die ik in haar ogen zag. Toch bleef ze sterk en vocht ze elke dag. We zijn hier allemaal kapot van, maar zullen je nooit vergeten. Ik hou van jou mijn engel, ga in vrede," schrijft Rihanna bij de foto.