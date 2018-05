Rihanna toont striemen en beenhaar op Instagram

André Rieu: Herman Krebbers was mijn grote voorbeeld

4 mei Hij gold als een van de grootste Nederlandse violisten. Herman Krebbers, opgegroeid in Ede, was tientallen jaren concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij overleed na nu bekend is geworden woensdag 2 mei op 94-jarige leeftijd in Tilburg. ,,Hij was mijn grote voorbeeld...’’, reageert André Rieu.