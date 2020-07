Rijverbod voor Guy Ritchie na sms’en achter het stuur

Amber Brantsen is zwanger en is daar flink beroerd door

15:16 NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen (30) is in verwachting van haar eerste kindje. Haar zwangerschap zorgde ervoor dat ze onlangs onwel werd toen ze het journaal presenteerde. ‘Ik ben gediagnosticeerd met van alles, maar geen zorgen, de oorzaak was allang duidelijk’, zegt ze daar nu over.