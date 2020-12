Rita Ora wilde voor haar ouders 'bakken met geld' gaan verdienen

Toen Rita nog jong was verhuisden haar ouders samen met haar vanuit Kosovo naar Groot-Brittannië. Haar vader had drie baantjes tegelijk en Rita’s moeder studeerde voor arts om borstkanker de wereld uit te helpen. Dat terwijl ze helemaal geen Engels sprak.

,,Ik wilde bakken met geld gaan verdienen om te zorgen dat zij gelukkig zouden zijn”, vertelt Rita. ,,Dat was lange tijd mijn drijfveer. Ik wilde een wereld creëren waarin ik ongenaakbaar zou zijn. Dan kon ik alles krijgen wat ik wilde en mijn ouders ook alles geven wat ze wilden.”

Inmiddels is Rita een wereldster en zijn ook haar ouders goed terechtgekomen. ,,Nu zijn ze gelukkig en gezond, maar laten ze me niet meer met rust”, grapt de zangeres. ,,Ze bellen me iedere vijf minuten.”