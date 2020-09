Riverdale-actrice ging undercover in strijd tegen handel in kinderseks

De 46-jarige Nichols besloot in 2012 aan het werk te gaan als undercoveragent, toen haar acteercarrière op een laag pitje kwam te staan. Ze werd overigens niet betaald voor haar bijdrage; ze werkte als vrijwilliger bij de FBI.



In het interview doet Nichols onder meer uit de doeken wat ze heeft meegemaakt als undercoveragent. Zo schreef ze zich in bij een app die mannen gebruiken om seks met kinderen te zoeken. Nichols deed zich voor als de ouder van het kind en bootste later kinderlijke stemmen na aan de telefoon, meestal gedrogeerd of naïef klinkend. ,,Als goede mensen er niets van weten, zal het blijven gebeuren, want alleen goede mensen zullen er iets aan doen”, stelt de actrice.



Ook speelde de Amerikaanse een mensenhandelaar en organiseerde ze een ‘kinderseksfeestje’. De doelgroep waar de operatie zich op richtte, bestond uit ‘mannen van 38 die eruitzagen als een makelaar’. ,,Deze jongens zien eruit als normale mensen, maar toen ik hun ogen zag oplichten bij het noemen van een minderjarig kind, wilde ik ze in hun ballen trappen en in elkaar slaan.” Hoe ze precies te werk ging, bijvoorbeeld om niet herkend te worden, is niet duidelijk.