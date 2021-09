Rob Bolland blijft liedjes maken, ook al komt het einde snel dichterbij

Hij had gevraagd of de fotograaf deze ochtend wat later mocht aanschuiven. Want dan zou zijn gezicht wat beter in de plooi zitten. De operaties die nodig waren nadat voor het eerst in 2017 een tumor in zijn mond was geconstateerd, hebben in cosmetisch opzicht hun sporen nagelaten. ‘De pleuris’ had Rob Bolland (66) zich telkens geschrokken als hij na de zoveelste ingreep in de spiegel keek.