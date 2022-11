Rob de Nijs kan door Parkinson ‘geen stap meer zetten’

met video Geslaagde première Guus Meeuwis: polonaise en rondvlie­gend bier voor een Brabander in New York

Ook in New York speelt Guus Meeuwis een thuiswedstrijd. Zijn droom om na Londen en Parijs ook in deze wereldstad te zingen is uitgekomen. Een zaal vol Nederlanders gaat uit zijn plaat en de Amerikanen weten niet wat ze zien: ‘crazy people’!

29 oktober