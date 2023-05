Rob de Nijs mag woensdag ziekenhuis verlaten: ‘Van A naar weer een beetje B(eter)’

Peter R. de Vries stuurde collega appje over Make up your mind: ‘Vind je me geen lekker wijf?’

Hij vond het ‘verschrikkelijk’ om op hakken te flaneren, maar Kees van der Spek zette zich er tóch toe. Voor het oog van 958.000 kijkers was zaterdagavond in Make up your mind te zien hoe de misdaadverslaggever schuilging achter dragqueen Miss B. Conny. ,,Dat jij dit doet, betekent zoveel’’, reageerde jurylid Nikkie de Jager.