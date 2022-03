Rob de Nijs opgenomen in ziekenhuis met corona, afscheidsconcert uitgesteld

Linda de Mol weer aan het werk: begonnen met opnames tv-serie

Linda de Mol (57) is weer aan werk. De presentatrice annex actrice is begonnen met de opnames van een televisieserie die in september op de buis moet komen bij SBS 6. Ook Lies Visschedijk, Waldemar Torenstra en Daan Schuurmans hebben rollen in deze serie.

