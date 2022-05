Rob, doe die oogkleppen af! Een toekomst met Wendy zit er niet in

Boer zoekt vrouwHoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt vrouw? Na elke uitzending geven we in deze rubriek ons oordeel.

Ongemak

Volledig scherm © Mark Reijntjens

Het is inmiddels geen verrassing meer: Janine lacht alles weg en geeft zich weinig bloot. Natuurlijk zegt Sander de juiste dingen en de schapenboerin realiseert zich echt wel dat hij een lot uit de loterij is. Maar het wil maar niet vlotten met de kriebels bij haar. Ze wilde het, zo benadrukte ze vanavond maar weer eens aan Sander, het liefst ‘rustig aan doen’. En dat terwijl het al zo tergend langzaam gaat. Sander daarentegen wilde best wel vooruit plannen, hij was enthousiast. Hoe zouden ze het na de citytrip gaan doen? Elk weekend naar Limburg afreizen? ,,Moeten we even kijken. Want eh... ik vind het wel lastig om over te praten, maar ik heb af en toe wel een beetje paniek”, haakte Janine geëmotioneerd op hem in. Tsja, Sander is begripvol en wil er zijn voor Janine, maar hoe lang gaat hij dat nog volhouden?

Volledig scherm Janine en Sander in Boer zoekt vrouw © KRO-NCRV

Ergernis

Volledig scherm © Mark Reijntjens

De liefde spat er vanaf bij Wendy en Rob. Not. De twee zochten het hogerop in het Franse Reims, maar Rob ontdekte - eenmaal in het reuzenrad - dat hij toch wel wat last had van hoogtevrees. Wendy daarentegen vermaakte zich prima. Zo prima zelfs, dat ze geen oog meer had voor Rob. Die deed juist een verwoede poging om Wendy in romantische sferen te brengen. ,,Ik kijk alleen naar jou”, flirtte hij met haar. Geen reactie. ,,Jij kijkt weg”, probeerde Rob het nog een keer. ,,Ja, ik moet kijken, ik wil graag de omgeving zien”, kaatste Wendy weer terug. Nog een poging van de boer, die het uitzicht van Wendy probeerde te belemmeren door zijn hoofd voor haar te houden. ,,Moet ik zo gaan zitten dan?” vroeg hij haar. ,,Moet jij weten”, snauwde Wendy hem af. En wie dacht dat het niet nóg gênanter kon had het mis, want Rob probeerde het - ja, echt! - gewoon nog een keer. Zoetsappiger kon het niet. ,,Zolang ik jou maar heb, hoogtevrees bestaat dan niet meer”, zei hij tegen haar. Stilte. Zelfs zijn kus werd amper beantwoord. Wendy, alsjeblieft, verlos die man uit zijn onzekerheid en vertel hem gewoon dat er geen toekomst voor jullie inzit. Het is bijna zielig om naar te kijken.

Romantiek

Volledig scherm © Mark Reijntjens

Evert had de hint van Maud vorige week heel goed begrepen. Om uw geheugen even op te frissen: het ging om de drie zoenen die hij haar gaf, waarop Maud besloot hem vol een kus op zijn mond te geven. ,,Zó mag dat nu”, zei ze vastberaden. De vraag was even of Evert dat in zich had, maar daar kwam al heel snel een antwoord op. Waar er eerder nog net twee woorden uit zijn mond kwamen, zoende hij er deze aflevering flink op los. Tijdens het proosten, ‘s nachts in bed (zo verklapte Maud later zwijmelend) en onder een waterval in het Kroatische Split. Evert kreeg er geen genoeg van! Hij ontdooide en ontpopte zich zelfs tot een ware romanticus door Maud naar zich toe te trekken en meermaals haar hand lieftallig beet te pakken. En hing hij daar, op die hoge rots in Split, nu ook de macho uit? De liefde doet Evert goed, hij straalde en durfde zelfs zijn diepgewortelde angsten met Maud te delen. Een ding is zeker: op een bankje ergens in Split, werd vanavond het eerste zaadje voor een mooie toekomst geplant.

Volledig scherm Evert en Maud tijdens de citytrip. © KRO-NCRV

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: